СКР разбирается, почему жителям аварийного дома в Волгограде не дали квартиры

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения прав жильцов аварийного многоквартирного дома на ул. Ивана Франко, 10 в поселке Заметинском Волгограда. Поводом стали обращения граждан, которые добиваются переселения из разрушающегося жилья, сообщили в инфоцентре ведомства.

Дом на ул. Ивана Франко в Волгограде признали аварийным в 2020 году

Фото: Нина Шевченко

Фото: Нина Шевченко

Как следует из релиза СКР, двухэтажный дом 1957 года постройки был признан аварийным и подлежащим сносу еще в мае 2020 года. Жильцы дома ранее в соцсетях и СМИ жаловались на температуру в квартирах, которая не поднимается выше +12°C. С сентября 2025 года из-за ветхого состояния инженерных сетей горячее водоснабжение подается с перебоями. При этом, как отмечается в релизе, меры к расселению 16 квартир до сих пор не приняли, а обращения жителей в компетентные органы результатов не принесли.

В марте прошлого года, журналистам V1.RU в мэрии ответили, что не попадал в программу расселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (ныне «Инфраструктура для жизни»). Она охватывала только дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, и должна быть завершена к сентябрю 2025 года. Жильцам дома на ул. Ивана Франко предложили разместиться в маневренном фонде, в котором, как писало издание, условия были тоже ненадлежащими.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову доложить о промежуточных результатах проверки. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

