В Твери 14-летнему подростку дали семь лет за попытку поджечь военкомат

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в участии в террористической организации и подготовке к теракту 14-летнего жителя города Вышний Волочек Тверской области. Его приговорили к семи годам в воспитательной колонии, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, подросток состоял в украинской террористической организации. В мае 2025 года он по заданию куратора провел разведку в местном военкомате, а также изготовил три бутылки с зажигательной смесью. Позже молодой человек попытался поджечь военкомат, однако его задержали сотрудники ФСБ.

Никита Черненко