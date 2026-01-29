В домнах разогрелись цены

Цены на коксующийся уголь из России подскочили в январе благодаря осложнениям с поставками из Австралии и повышенному спросу в Китае перед национальными праздниками. Это, в свою очередь, повысило доходность экспорта через дальневосточные порты. Но устойчивого роста цен на коксующийся уголь аналитики все еще не видят, указывая на острую конкуренцию среди поставщиков и торговые барьеры на мировом рынке стали.

Цены на российский коксующийся уголь с начала 2026 года к середине января выросли на 4,5–12% в зависимости от базиса поставки, следует из обзора NEFT Research. Премиальный уголь PLV с поставкой в Китай подорожал до $217 за тонну с учетом фрахта (CFR), что на 14,2% больше, чем годом ранее. Цена на эту марку на таком же базисе для Индии достигла $248 за тонну, превысив прошлогоднюю на 23,6%.

Стоимость высококачественного угля марки Ж в портах Дальнего Востока с начала года выросла на 4,5%, до $139 за тонну (FOB), Азово-Черноморского бассейна — на 6,8%, до $138,2 за тонну (FOB), Финского залива — на 7,6%, до $132,2 за тонну (FOB). Год к году котировки на этих базисах увеличились на 13%, 8,8% и 6,9% соответственно.

Как говорится в обзоре NEFT Research, росту цен на российский коксующийся уголь способствовали увеличение котировок в Австралии, где из-за наводнений сроки отгрузки январских партий сместились, а также повышенный спрос в Китае. Потребители в КНР наращивают запасы в преддверии национальных праздников, уточняют аналитики. На западном направлении они отмечают оживление спроса со стороны Индии и снижение ставок фрахта.

С увеличением цен выросла и расчетная доходность экспорта российского коксующегося угля — на 6,8–12,7% в зависимости от вида сырья и места отправки, отмечают в NEFT Research.

По подсчетам аналитиков, наибольший нетбэк — 9,98 тыс. руб. на тонну — обеспечивает экспорт ценного угля марки К из Якутии через порты Дальнего Востока.

Показатель для якутского угля марки Ж — 8 тыс. руб. на тонну. В Якутии преимущественно добывают коксующийся уголь, и по итогам 2025 года добыча выросла на 4%, до 52 млн тонн, что стало рекордом, говорится в обзоре.

Эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павел Гамов называет справедливым диапазон цен для качественных российских коксующихся концентратов на базисе FOB Дальний Восток в ближайшие месяцы при благоприятном азиатском фоне $150–160 за тонну. По его словам, рост выше $170–180 возможен только в случае «идеального шторма» — одновременного сокращения поставок из Австралии и Монголии, погодных ограничений в ключевых азиатских портах и более агрессивного стимулирования строительства в Китае и Индии.

Рост цен на рынке коксующегося угля продлится до начала февраля, до старта праздников в Китае, возможно подорожание еще на 3–5%, считает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

Но, добавляет он, среднегодовая стоимость металлургического угля в текущем году будет ниже уровней начала года из-за замедления сталелитейного сектора КНР и острой конкуренции со стороны ключевых экспортеров. Индия, продолжает аналитик, активно наращивает выплавку стали и стремится уходить от зависимости от австралийского угля, с поставками которого к тому же пока сохраняются перебои. Но, добавляет господин Котов, рентабельность на индийском рынке на 5–10% меньше, чем в Китае, из-за более сложной и дорогой логистики. Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин добавляет, что при продолжении усиления тарифной активности на мировом рынке стали и металлоемкой продукции устойчивого тренда на рост котировок металлургического сырья в первом квартале 2026 года не ожидается.

По данным, которые приводит портал SunSirs, по итогам десяти месяцев 2025 года Россия увеличила поставки коксующегося угля в Китай на 4,3%, до 26,5 млн тонн. Экспорт в Индию в 2025 году, согласно Bigmint, вырос на 37%, до 9,7 млн тонн. На обоих рынках Россия занимает второе место среди поставщиков коксующегося угля. В Китае первое место у Монголии, в Индии — у Австралии.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что в первом квартале 2026 года Россия может экспортировать в Китай 7–8 млн тонн коксующегося угля, что соответствует средним объемам в последние годы за данный период. Павел Гамов оценивает объем поставок при сохранении текущей конъюнктуры и отсутствия форс?мажоров в логистике в 7,5–8,5 млн тонн.

Полина Трифонова