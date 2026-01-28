Умер глава рыбинского центра для несовершеннолетних «Наставник»

28 января после продолжительной тяжелой болезни умер директор «Рыбинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Наставник"» Геннадий Савин. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Фото: ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»

Геннадий Савин создал центр «Наставник» в 1998 году. В 2006 году центр был зарегистрирован как учреждение, его бессменным директором оставался господин Савин.

«Время беспощадно забирает лучших. Геннадий Ильич — человек слова, дела и чести — посвятил свою жизнь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, тем кому некуда пойти и некому помочь. Геннадий Ильич вложил так много своего душевного тепла во все, что делал и создавал. Память о нем навсегда останется в сердцах благодарных коллег, родственников и друзей»,— говорится в сообщении центра. О дате и месте прощания пообещали сообщить дополнительно.

Алла Чижова