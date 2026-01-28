Новые квартиры в Петербурге в 2026 году получат более двух тысяч семей

Более 2,3 тыс. семей, состоящих на жилищном учете, получат новые квартиры в 2026 году. Соответствующий Жилищный план был утвержден Смольным.

Квартиры предоставят из государственного жилищного фонда в современных домах, расположенных в Выборгском, Красногвардейском, Колпинском, Пушкинском и Кировском районах. Такой подход позволяет не только оказывать адресную помощь, но и способствовать равномерному развитию городских территорий.

Особое внимание в предстоящем году уделят поддержке социально значимых категорий граждан. План по предоставлению жилья многодетным семьям вырастет почти вдвое — со 151 семьи в 2025 году до 286 семей в 2026. Также увеличится поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей — с 428 до 475 семей.

По словам председателя городского Жилищного комитета Дениса Удода, за последние пять лет очередь на жилье в Петербурге удалось сократить в 2,5 раза. Такие темпы, как отметил чиновник, позволяют рассчитывать, что к 2035 году все нынешние очередники смогут улучшить свои условия.

Андрей Маркелов