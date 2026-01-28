Решетников: параллельный импорт останется избирательным

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что механизм параллельного импорта, как и сейчас, останется избирательным. По его словам, закрепление механизма затронет ограниченную номенклатуру товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Накануне господин Решетников предложил сделать механизм параллельного импорта постоянным. Сейчас он действует до конца 2026 года.

«Речь идет о придании существующей модели постоянного характера. Сейчас это действует как антисанкционная мера. То есть параллельный импорт по-прежнему будет применяться избирательно и касаться ограниченной и управляемой товарной номенклатуры»,— сказал господин Решетников журналистам (цитата по ТАСС).

Критерии для включения продукции в перечень параллельного импорта планируют доработать. Возможным условием, по словам господина Решетникова, может стать отсутствие экономической деятельности в России.

Как подчеркнул господин Решетников, Минпромторг подтверждает, что механизм параллельного импорта полезен в России, а конкретные товарные группы — вопрос анализа и дискуссии.