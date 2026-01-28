Заочно-общий режим

В Ленинском райсуде состоялись прения по делу бывшего председателя совета директоров и совладельца ОАО «Порт Пермь» Чарльза Батлера. Он обвиняется в организации растраты в особо крупном размере. Как считает следствие, господин Батлер вместе с экс-директором порта Мареком Кинцлом разработали преступную схему для изъятия имущества компании более чем на 1 млрд руб. Уголовное дело в отношении господина Кинцла было прекращено в начале 2025 года. Гособвинение предложило приговорить Чарльза Батлера, проживающего сейчас за границей, к девяти годам колонии и штрафу в размере 900 тыс. руб. Защитник подсудимого настаивал на его невиновности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльз Батлер

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Чарльз Батлер

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Перми суд завершил заочное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего совладельца ОАО «Порт Пермь», гражданина Чехии и подданного Великобритании лорда Чарльза Батлера. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенная с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, преступление было совершено в период с 9 декабря 2009-го по 25 ноября 2012 года. В тот момент господин Батлер, будучи совладельцем АО «Порт Пермь», и тогдашний гендиректор общества Марек Кинцл разработали преступную схему для изъятия имущества компании. В течение трех лет они провели через совет директоров АО решение о передаче земельных участков компании ООО «Порт Пермь». Позже активы были проданы иностранной компании Daltamen SE по заниженной стоимости. Похищенное имущество организации было оценено более чем в 1 млрд руб.

По данным «Ъ-Прикамье», в ходе прений гособвинение предложило приговорить Чарльза Батлера к девяти годам колонии общего режима, а также оштрафовать на 900 тыс. руб. и удовлетворить исковые требования потерпевших по взысканию ущерба по делу. Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с отсутствием состава преступления. С 2017 года господин Батлер не проживает в России и объявлен в федеральный розыск, поэтому уголовное дело рассматривалось в заочном порядке.

Дело, фигурантами которого стали Марек Кинцл и Чарльз Батлер, было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю еще в 2016 году, изначально по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). После отъезда господина Батлера из РФ дело в его отношении было выделено в отдельное производство. Затем бывшему директору вменили ст. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в окончательной редакции господину Кинцлу инкриминировали ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Гражданин России и Чехии Марек Кинцл на стадии предварительного следствия полностью признал вину и дал показания в отношении господина Батлера, назвав его организатором преступления. На момент поступления дела в суд истек десятилетний срок давности привлечения экс-директора к ответственности. В прошлом году Дзержинский райсуд Перми прекратил уголовное дело в отношении господина Кинцла по этому основанию.

АО «Порт Пермь» (реорганизовано из одноименного ОАО) занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. По итогам 2024 года АО отчиталось о доходе свыше 499,8 млн руб., чистый убыток общества превысил 20,33 млн руб. До 2007 года этим активом владели структуры Владимира Плотникова. Затем контроль над портом получили компании, связанные с американским миллиардером Марком Ричем, а позже акции были распределены между несколькими компаниями и физлицами. В 2022 году решением суда 79,6% акций было истребовано в пользу государства, а затем постановлением правительства РФ АО «Порт Пермь» было включено в план приватизации.

Кроме того, прокуратура Пермского края оспорила решение суда от 22 июня 2009 года, которое позволило ОАО «Порт Пермь» выкупить ряд инфраструктурных объектов. Изначально теруправление Росимущества отказало в их приватизации, но в итоге суд согласился с мнением ОАО, что заявитель имеет право их преимущественного выкупа. В 2023 году надзорный орган обратился в суд с заявлением о пересмотре указанного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Как считает ведомство, арбитражный спор 2009 года использовался для придания законности перехода имущества порта группе иностранных лиц, которые фактически находились под контролем Чарльза Батлера.

Прокуратура указала, что в результате этого порт прекратил некоторые виды уставной деятельности, а финансово-экономическое состояние общества ухудшилось. При этом часть его имущества была выведена на третьи лица. По мнению заявителя, контроль над портом со стороны иностранцев был установлен в 2007–2008 годах, то есть до 22 июня 2009 года. Но этот факт госорганам тогда известен не был, что повлияло на решение Арбитражного суда Пермского края, указавшего на неправоту Росимущества. Сейчас в арбитраже рассматривается еще ряд споров, касающихся имущества порта Пермь, заявителями по которым являются как надзорный орган, так и Росимущество.

«Если судить с обывательской точки зрения, то прокуратура могла просить любое наказание — Чарльз Батлер находится за пределами страны, его экстрадиция из Великобритании и стран Евросоюза фактически невозможна,— считает один из участников процесса.— Это не было сделано даже в 2017 году, а сейчас контакты между правоохранительными органами России и стран Запада сведены к минимуму».

Анастасия Леонтьева