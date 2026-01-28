Европа теряет головы

Ключевые союзы западного мира — НАТО и ЕС вошли в самый глубокий в своей истории кризис управления, подорвавший позиции сразу трех их руководителей — генсека НАТО Марка Рютте, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас. Марк Рютте вызвал громкий скандал заявлением о неспособности Европы себя защитить без поддержки США, Урсула фон дер Ляйен оказалась под огнем критики за «бункерный» стиль руководства в ЕС, а Кая Каллас перестала восприниматься фигурой, способной представлять интересы ЕС и вести переговоры с США и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа не в состоянии защитить себя без поддержки США, шокировало европейских политиков и дипломатов

Фото: Markus Schreiber / AP Заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа не в состоянии защитить себя без поддержки США, шокировало европейских политиков и дипломатов

Фото: Markus Schreiber / AP

Попытки восстановить единство западных союзников, рушащееся на фоне кризиса вокруг Гренландии, привели к их новому расколу, который вслед за президентом США Дональдом Трампом вызвал генсек НАТО Марк Рютте.

Выступая 26 января в комитете по иностранным делам Европарламента, генсек Рютте произнес речь, которая была воспринята как откровенно антиевропейская и апологетическая по отношению к Дональду Трампу, что вызвало бурю возмущения среди европейских политиков, дипломатов и экспертов.

Рассуждая о вопросах безопасности в Арктике, в ходе дискуссии с евродепутатами бывший премьер-министр Нидерландов сразу предупредил, что он пришел на слушания, чтобы «защищать Трампа» и его план в отношении Гренландии.

Сообщив, что американский лидер делает «много хорошего», Марк Рютте призвал Евросоюз не заблуждаться по поводу возможности защищать себя самостоятельно, без участия США. В связи с этим генсек НАТО подверг резкой критике новую оборонную стратегию Евросоюза, предполагающую создание самостоятельного оборонного потенциала.

«Странам Европы не имеет смысла формировать отдельные общеевропейские вооруженные силы, когда есть Североатлантический альянс. Я думаю, в таком случае будет много дублирования функций. Я желаю вам удачи, если вы хотите этим заняться, потому что вам придется найти военных, а они и так на переднем краю того, что сейчас уже делается»,— разрушил Марк Рютте концепцию превращения Европы в «стального дикобраза» — любимое детище главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По его словам, если Европа захочет создать свою армию, ей придется тратить гораздо больше уровня в 5% годового ВВП, чем предусмотрено нормами НАТО. «Это будет 10%. Вам потребуется создать собственный ядерный потенциал. Это обойдется в миллиарды и миллиарды евро»,— добавил господин Рютте. Кроме того, он напомнил о том, что США обеспечивают ядерное сдерживание для защиты Европы и без американских военных страны Старого Света лишатся ключевого компонента обороны.

В то время как руководство ЕС не отвечает на высказывания Рютте, в перепалку с генсеком НАТО первым вступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны брать на себя ответственность за собственную безопасность. Даже США с этим согласны. Это европейская опора НАТО»,— написал глава французской дипломатии в социальной сети Х.

«Это был безобразный момент. Рютте думает, что грубость по отношению к европейцам порадует Трампа. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс между США и Европой»,— прокомментировала скандал французский депутат Европарламента Натали Луазо.

О том, что должность генсека НАТО выглядит самой сложной в условиях раскола в лагере евроатлантических союзников, сообщило издание Politico, обнародовавшее собственный рейтинг брюссельских чиновников с самой трудной работой. Как отмечает издание, возглавившему рейтинг Марку Рютте приходится не столько управлять альянсом, сколько предпринимать усилия для того, чтобы предотвратить его развал.

«Я прекрасно понимаю, насколько сложна его работа, но тяжело за этим наблюдать»,— заметил высокопоставленный дипломатический источник в Брюсселе.

Второе место в рейтинге Politico заняла пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью, которой приходится гасить страсти в связи с вызывающим неодобрение в Евросоюзе стилем управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Третье место в рейтинге самых сложных руководящих должностей в Брюсселе заняла глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

Одной из горячих новостей стали сообщения о конфликте между двумя женщинами, входящими в руководство ЕС,— немкой Урсулой фон дер Ляйен и эстонкой Каей Каллас.

Как отмечает Politico со ссылкой на источники в Брюсселе, стиль управления Урсулы фон дер Ляйен вызывает острые внутренние конфликты в ЕС и обвинения ее в авторитарных методах со стороны других высокопоставленных чиновников.

Прежде всего это ударяет по позициям главы европейской дипломатии Каи Каллас. По информации издания, Еврокомиссия уже сократила сферу ее ответственности в средиземноморском регионе и продолжает активно работать над планами по сокращению численности аппарата Каи Каллас. «Каллас в частных разговорах жалуется, что фон дер Ляйен — диктатор, но мало что может с этим поделать»,— сообщил изданию дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, отношения между Урсулой фон дер Ляйен и бывшим главой дипломатической службы Жозепом Боррелем тоже были очень плохими, но с Каей Каллас они еще хуже. Замкнутый и неколлегиальный стиль руководства главы Еврокомиссии источники называют «бункерным».

Комментируя конфликт в руководстве ЕС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что добиться укрепления международных позиций Евросоюза и обеспечить его внутреннее единство невозможно без смены брюссельского руководства. «К Европейскому союзу применимо то, что и к массажному салону: если у него что-то не получается, то поменять кровати недостаточно, нужно поменять персонал»,— заявил Роберт Фицо.

По его словам, сейчас Европейский союз руководствуется лишь ненавистью к России, однако в его руководстве не могут быть люди, с которыми мировые игроки не хотят встречаться.

«Если госсекретарь Рубио отказывается встретиться с Каей Каллас, то какую пользу приносит ее служба? Из глубокого кризиса, в котором находится Евросоюз, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями»,— отметил господин Фицо.

«Ни на один из критических вопросов действующее руководство Европейского союза не дает никакого ответа, поэтому его следует поменять. Это не злобное или личное замечание, это политическая реальность»,— подытожил он.

Комментируя кризис политического лидерства и управления в ЕС, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину констатировал, что в мире наблюдается процесс вырождения европейских политиков. «В Европе нет, скажем так, политических визионеров. Есть какие-то функционеры малограмотные, некомпетентные, не умеющие смотреть в будущее и не умеющие понять систему координат сегодняшнего дня»,— отметил господин Песков. По его словам, примером таких функционеров можно считать главу европейской дипломатии. «Ну, смотрите, как можно что-то обсуждать с Каей Каллас? Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно»,— резюмировал Дмитрий Песков.

Сергей Строкань