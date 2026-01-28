Пермь посетят первый заместитель федерального министра и известный ученый

12 февраля спикером пленарного заседания в рамках Десятого пермского экономического конгресса в ПГНИУ станет первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Кроме господина Колесникова в заседании примут участие профессор МГУ Наталья Зубаревич, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, заведующий лабораторией ответственного бизнеса ВШЭ Олег Кривохижин. В этом году темой мероприятия, которое пройдет 12 и 13 февраля, станет общественный капитал бизнеса как драйвер развития регионов.