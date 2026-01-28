В Астраханской области предложили запретить продажу бензина подросткам

На заседании комитета думы Астраханской области по социальной политике рассмотрен законопроект, направленный на защиту здоровья и нравственности детей. Инициатором выступил молодежный парламент, предложивший ввести ограничения на розничную продажу моторного топлива несовершеннолетним, не достигшим 16 лет. Спикер облдумы Игорь Мартынов все инициативу на рассмотрение.

За продажу топлива несовершеннолетним предлагают ввести штрафы

Фото: УМВД России по Астраханской области

Поводом для разработки законопроекта стала статистика ДТП. По данным астраханского УМВД, за первое полугодие 2025 года произошло 67 аварий с участием мототранспорта. В 20 из них транспортными средствами управляли несовершеннолетние, причем в половине этих случаев — подростки младше 16 лет. Депутаты связывают ситуацию с популярностью у молодежи питбайков — спортивных мотоциклов, которые не требуют водительского удостоверения и не предназначены для движения по дорогам общего пользования.

«Незнание и несоблюдение правил дорожного движения ведет к росту количества ДТП, в которых несовершеннолетние получают травмы. В связи с этим члены молодежного парламента предложили ввести ограничение розничной продажи моторного топлива, установив запрет на реализацию горючих веществ подросткам, не достигшим 16-летнего возраста», — сообщили в областном парламенте.

При этом продажа бензина для заправки автомобиля или мотоцикла лицом, достигшим 16 лет и имеющим соответствующее водительское удостоверение, будет разрешена.

Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за нарушение запрета. Для граждан штраф составит от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб., для юридических — от 10 до 20 тыс. руб. За повторное нарушение санкции ужесточаются: до 5 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

Инициатива уже получила поддержку губернатора Игоря Бабушкина и спикера облдумы Игоря Мартынова.

Нина Шевченко