Навигатор привел к депортации

В США арестовали двух россиянок, которые незаконно проникли на военную базу. Девушки находятся в иммиграционном центре и ожидают возвращения на родину, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского посольства. Инцидент произошел в Калифорнии. Как утверждают Telegram-каналы, россиянки путешествовали по США на машине, решили перекусить в кафе, но навигатор привел их на военную базу Camp Pendleton, где их сразу же задержали военные.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Сбои в гражданских системах на таких территориях — вещь привычная, говорит руководитель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев: «Стабильность работы системы спутниковой навигации в мире оставляет желать лучшего. В частности, для борьбы с беспилотными летающими аппаратами над территориями России и Украины используются так называемые системы спуфинга. Они не просто подавляют, а отключают навигацию: когда вы включаете навигатор, он просто не работает. Они подменяют сигнал спутников, давая ему неправильные координаты. Поэтому неправильно работают все наши потребительские устройства. Люди по всему миру сталкиваются с тем, что навигатор показывает другое местоположение на карте, соответственно, и маршруты прокладывает некорректно. С этими проблемами, вероятно, столкнулись и две россиянки на территории США. Сложно на самом деле сказать, почему они оказались именно там. Отражена военная база на карте, не отражена.

Одна из версий — это сбой в работе навигации, который как раз эта военная база и создала.

То есть фактически военная база в рамках обеспечения своей безопасности, в том числе от угроз различных беспилотных аппаратов, которых в США огромное количество, могла создавать помеховое воздействие на глобальную систему навигационных спутниковых сигналов. Это привело к сбою навигаторов потребителей, и девушки оказались у ворот военной базы».

В российском посольстве отмечают, что поддерживают контакт с американскими иммиграционными властями, выясняют обстоятельства произошедшего и требуют соблюдения прав девушек в полном объеме. Как пишет «РИА Новости», одна из россиянок переехала в Соединенные Штаты в 2021-м и подала заявление на политическое убежище. Она рассказывала, что спустя два года получила разрешение на работу, которое нужно обновлять раз в два года.

Что теперь грозит девушкам? Управляющий партнер адвокатского бюро «Плотников и партнеры» Илья Плотников говорит, что одной депортацией дело может не ограничиться: «Девушки находятся в США в качестве туристов, имеют неиммиграционные визы, являются гражданами России. Я думаю, это важный аспект. Поскольку они не являются гражданами США, такой инцидент как заезд на запретную территорию, на военный объект, формально может быть вменен в состав уголовного преступления. Девушки являются гражданами иностранного государства, и, конечно, к ним будет повышенное внимание. Очевидно, будет проводиться проверка.

Есть два аспекта: уголовно-правовой и иммиграционный. Если мы говорим про уголовно-правовой, есть федеральная норма об ответственности за незаконное проникновение на военную базу, по ней максимальное наказание — это шесть месяцев ареста либо штраф. Здесь имеет значение наличие умысла. В данном случае очевидно, что это недоразумение, никакого умысла не было. Были ли там какие-то указатели, запрещающие таблички, как они там проехали? Если это ошибка с навигацией, надо посмотреть, возможно, были скриншоты маршрута и так далее. Что касается иммиграционного аспекта, исходя из того, что девушки находятся в стране на основании туристических виз, скорее всего B-1/B-2, конечно, для них могут быть последствия.

Даже если будет установлено, что это случайный инцидент, это может негативно повлиять на их миграционный статус: могут аннулировать визу, депортировать, предложить им уехать».

Этот эпизод случайного проникновения россиян на американские военные объекты не единичный. Например, в июне 2025-го американские СМИ сообщали об аресте девушки, которая незаконно оказалась на базе морской пехоты на Гавайях. Как россиянка попала туда и чем занималась, миграционные власти не уточнили.

Анна Кулецкая