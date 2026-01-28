Нижегородские подростки ради шутки отключают эскалаторы в метро

В Нижнем Новгороде подростки вмешиваются в работу метро, создавая опасность не только для себя, но и для других пассажиров. По словам главы города Юрия Шалабаева, ради развлечения подростки внезапно отключают эскалаторы, на которых находятся люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«При резкой остановке ступеней они могут потерять равновесие и начать падать друг на друга, в геометрической прогрессии увеличивая число жертв такой «шутки». Про то, что это вредит самой системе, можно даже не говорить. В этот же список включаем разбитые стекла, разрисованные граффити стены вагонов и тоннелей и другую регулярную порчу имущества»,— рассказал глава города.

Также он обрати внимание на действия молодых людей, которые перед тем, как сесть в вагон, зацепились за кабину машиниста с внешней стороны, чтобы сделать фото и выложить его в социальные сети. Видео с камер наблюдения, на котором видны действия подростков, в мэрию передало руководство метрополитена.

«В не сбывшейся, к счастью, перспективе — тяжелые травмы, нарушение работы предприятия, опоздавшие по делам пассажиры. Глупо. Бессмысленно. Опасно»,— прокомментировал действия нарушителей глава города.

Андрей Репин