Минприроды не перешло границы

Министерство природных ресурсов и экологии России обязали установить охранную зону вокруг национального парка «Башкирия». На этом настояла Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, которая выяснила, что парк, образованный 40 лет назад, не имеет защитной зоны. В минприроды с требованиями не согласились. Там заявили, что она была установлена еще в 1987 году, но суд не нашел этому подтверждения. Руководство «Башкирии» поддержало сторону природоохранной прокуратуры. В федеральном министерстве сообщили «Ъ», что приступили к внесению сведений о границе охранной зоны нацпарка в ЕГРН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Природоохранный прокурор Башкирии Евгений Гуслов убедил суд в законности своих требований

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Природоохранный прокурор Башкирии Евгений Гуслов убедил суд в законности своих требований

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Мелеузовский районный суд обязал министерство природных ресурсов и экологии России и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк "Башкирия"» в течение года подготовить и принять решение о создании охранной зоны национального парка, установить ее границы и внести эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

Национальный парк «Башкирия» был образован постановлением Совета министров РСФСР в сентябре 1986 года. Парк расположен на юго-западных отрогах древних Уральских гор, в междуречье рек Белая и Нугуш, на хребтах Ямантау, Кибиз, Утямыш, Баш-Алатау, а также прилегающих к нему с юга территориях восточного отрога Общего сырта и северной части Зилаирского плато. Площадь парка составляет 82 тыс. га и 2,5 га акватории Нугушского водохранилища. Протяженность с севера на юг составляет 30 км, с запада на восток — около 50 км.

Как следует из решения суда, с иском обратился башкирский природоохранный прокурор Евгений Гуслов. Он пояснил, что в результате проверки было установлено, что ответчики нарушили закон «Об особо охраняемых природных территориях»: более 30 лет охранная зона Национального парка «Башкирия» не установлена, сведения о ней в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Директору парка Владимиру Кузнецову было внесено представление, с которым он согласился. В минприроды России были направлены материалы для установления охранной зоны национального парка, которое спустя 11 месяцев ответило, что в документах было «некорректное описание границ охранной зоны». Руководство национального парка внесло исправления в материалы, которые вновь были отосланы в федеральное министерство, но охранная зона до сих пор не установлена.

В суде Евгений Гуслов обратил внимание на «продолжительный срок рассмотрения материалов в минприроды России и выявление новых недочетов при очередном рассмотрении», указано в материалах дела. Это, по мнению природоохранного прокурора, может «повлечь неблагоприятные антропогенные воздействия на особо охраняемую природную территорию… и привести к ее утрате, нарушить право неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду».

Представитель нацпарка в суде назвал исковые требования обоснованными, «поскольку охранная зона фактически не создана и на местности не обозначена», следует из решения суда.

Министерство природных ресурсов и экологии России наоборот просило отказать в удовлетворении требований прокурора. В частности, отметил представитель министерства в суде, в 1987 году министерство лесного хозяйства Башкирской АССР уже создало вокруг национального парка «Башкирия» двухкилометровую охранную зону. Учитывая давность этого решения, сведений о ней нет в Едином государственном реестре недвижимости, но фактически охранная зона имеет место быть, пояснили в минприроды.

Мелеузовский райсуд не согласился с доводами министерства. По его мнению, охранная зона вокруг национального парка не установлена, ответчиком не принят соответствующий проект приказа. Отсылку на решение минлесхоза Башкирской АССР, не существующей с 1990 года, суд также отклонил. Согласно Правил сведения о границах охранных зон, они должны быть установлены органом государственной власти и обозначаться на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

В пресс-службе минприроды России «Ъ» напомнили, что охранная зона национального парка была установлена в 1987 году. «На данный момент Минприроды России организована работа по внесению сведений о границе охранной зоны национального парка в Единый государственный реестр недвижимости»,— добавили в министерстве.

Адвокат «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле согласен, что министерству проще исполнить решение суда, чем пытаться его оспаривать. «Ответчик может ссылаться на то, что работа по созданию охранной зоны велась еще до судебного разбирательства, материалы неоднократно дорабатывались и направлялись в Минприроды России, но этот довод не может служить основанием для отмены решения. Суд оценивал не наличие или отсутствие каких-либо действий как таковых, а конечный результат, которого до сих пор нет»,— пояснил эксперт.

Булат Баширов