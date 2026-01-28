В этом году в Уфе благоустроят два сквера в Калининском и Октябрьском районах рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба мэрии.

В сквере памяти на Зеленой улице в микрорайоне Шакша построят детскую игровую и спортивную площадки, обновят пешеходные дорожки.

В сквер имени Рихарда Зорге на улице 50 лет СССР установят металлическую стелу с силуэтом разведчика, обновят пешеходные дорожки. Там так же возведут детскую и спортивную площадки, модернизируют освещение и систему водоотведения.

Майя Иванова