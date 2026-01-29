В погоне за счастьем

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Париже завершилась мужская Неделя моды сезона осень-зима 2026–2027 — сезон, в котором дизайнеры словно искали формулу счастья: в игре, в цвете, в иронии. Прощальный показ Вероник Нишанян для Hermes, альтернативные Dior и Sacai, парижане Saint Laurent, обилие цвета в коллекциях Dries Van Noten, Issey Miyake и Balenciaga, базовый гардероб от Kenzo и Louis Vuitton, белые сорочки и трикотаж с юмором — о главных событиях и трендах Парижской недели моды в нашем материале.

Прощальная коллекция Вероник Нишанян для Hermes

Один из самых эмоциональных моментов недели — последняя коллекция Вероник Нишанян для Hermes. Когда в финале показа во Дворце Броньяр дизайнер сделала круг почета, над подиумом появились видео ее прощальных выходов и ее фирменной улыбки, к которой мы привыкли за 37 лет ее работы в доме Hermes — абсолютный рекорд для индустрии.

Нишанян стояла у истоков мужского стиля французского дома и, по сути, сформулировала все его ключевые коды, к которым и обратилась в своей прощальной осенне-зимней коллекции: элегантность в действии, многослойность, инновационные материалы и игра с цветом. Вероник всегда нравилось разбавлять классическую палитру яркими красками, и эта коллекция не стала исключением — так, персиковый мех на куртках из шерлинга дополнил базу в черных, темно-синих, шоколадных и серых оттенках. И, конечно, обилие редчайших материалов, например темно-синий тренч из кожи аллигатора. В 71 год Вероник не прощается с домом окончательно: она продолжит сотрудничество с кожаными и шелковыми мастерскими Hermes.

Модные альтернативщики

Следующей осенью культура инди и альтернативы ворвется в моду. Именно такой настрой стал лейтмотивом второй коллекции Джонатана Андерсона для Dior, где модели маршировали по подиуму в скинни-брюках и джинсах, блестящих топах, жакетах Bar из японского денима, поло с эполетами из страз и ярко-желтых париках. Среди источников вдохновения — платья 1920-х годов Поля Пуаре, революционера моды, который когда-то отказался от корсетов.

Под «I want to break free Queen и Everybody Wants to Rule the World Tears for Fears» Читосе Абе для Sacai пустила по подиуму образы, украшенные металлическими цепочками и заклепками. Особенно запомнилось сочетание клетчатой рубашки из теплой фланели с галстуком из металлических кнопок. Junya Watanabe пригласил зрителей в импровизированный джаз-клуб, где рассуждал о хорошем вкусе при помощи блейзеров и пальто с пэчворком из самых неожиданных материалов.

Зимняя колорама

Мужская мода наполняется новыми красками. Следуя заветам Дриса Ван Нотена, Джулиан Клаузнер работает с самыми необычными оттенками и принтами, которые при этом свободно сочетаются друг с другом: в его коллекции есть и полоска, и клетка, и альпийские узоры, и, конечно же, фирменные цветочные принты. Студия IM Men (экспериментальная марка группы Issey Miyake, которая уже третий сезон занимает место Issey Miyake Homme Pliss в парижском календаре) представила целую серию верхней одежды во всех оттенках неба на рассвете: от кобальтового синего и неонового желтого до нежно-розового и лилового. Мастер цвета Пьерпаоло Пиччоли для Balenciaga наполнил коллекцию горчичными кожаными куртками, костюмами в оттенках фуксии и бирюзовыми куртками. Симон Жакмюс (Jacquemus) тоже борется с зимней хандрой при помощи цвета и предлагает нам вспомнить про мятный, ванильный, пудровый, а также про базовые оттенки, как у конфетти из детства.

Еще один важный цветовой код будущего сезона — красный. Сразу несколько крупных брендов — Louis Vuitton, Celine, Kidsuper и Amiri — представили рубашки именно в этом цвете, а корейский лейбл Wooyoungmi сделал акцент на красных брюках. С тем же оттенком работал и непобейби Джейден Смит в своей первой обувной коллекции для Christian Louboutin.

Базовый гардероб

В этом сезоне Ниго показал коллекцию Kenzo в формате презентации в доме, который основатель марки Кензо Такада построил с мыслями о родной Японии — по образцу чайного домика своего отца в Химэдзи. Для Такады это был настоящий оазис в Париже. В коллекции основной акцент сделан на простые и удобные вещи — гардероб студента американского колледжа, где есть и клетчатые рубашки, и практичный бомбер, и блейзер «на выход», а также брюки свободного кроя и костюмы в клетку.

В своей первой полноценной мужской коллекции для Celine американский дизайнер Майкл Райдер также решил сосредоточиться на базовых предметах мужского гардероба: рубашке, тренче, галстуке, джинсовой куртке, водолазке, прямых брюках и блейзере.

О базовом гардеробе, но уже для джентльмена будущего, рассуждал и Фаррелл Уильямс для Louis Vuitton. Его герой носит водолазки под поло и рубашки, не боится накинуть парку поверх костюма в мороз, а также предпочитает элегантные объемные пальто с воротником, который можно завязать узлом вокруг шеи.

Энтони Ваккарелло в этом сезоне показал коллекцию вне официального календаря. Дизайнер рассказал историю о парижанах на рассвете — тех, кто навсегда покидает квартиры своих любимых. Но какой бы драматичной ни была ситуация и сколько бы сердец ни было разбито, его герои выглядят безупречно: в идеально сидящих двубортных костюмах с широкими плечами и свободными брюками, облегающих водолазках, длинных приталенных пальто поверх полосатых пижам. Его палитра сезона — черный, серый, шоколадный и кофейный — только усиливает ощущение холодной, почти кинематографичной, бесконечно парижской элегантности.

Вязаные ценности

Следующая зима обещает быть уютной и наполненной самыми разнообразными комфортными предметами гардероба из мягкой шерсти и кашемира. Джонатан Андерсон для Dior наполнил коллекцию вязаными фраками, накидками в пол без рукавов и облегающими рейтузами. Джулиан Клаузнер для Dries Van Noten предлагает заменить классические брюки из костюмных тканей на более удобные модели из шерсти. Wooyoungmi показали альпийские свитеры в сочетании с вязаными велосипедками, а Drole de Monsieur — целую серию разноцветных кардиганов с узорами, вдохновленными Лас-Вегасом и фильмом «Казино» Мартина Скорсезе.

Лидия Агеева