Глава СКР хочет знать, почему жильцов аварийного дома в Саратове не расселяют

В Саратове начали проверку по сообщениям о нарушении прав жильцов аварийного пятиэтажного дома на проспекте 50 лет Октября,134Б. Здание, построенное в 1969 году, признано непригодным для проживания в 2023 году и включено в план сноса до 1 сентября 2025 года. Однако дом, жильцов которого все еще не расселили, по-прежнему стоит и разрушается, сообщили в центральном аппарате СКР.

В аварийном доме на проспекте 50 лет Октября затоплены подвалы

Фото: Нина Шевченко В аварийном доме на проспекте 50 лет Октября затоплены подвалы

Фото: Нина Шевченко

В релизе указано, что фасад имеет серьезные повреждения (осыпается), в подъездах на стенах видны трещины, подвалы затоплены. Обращения в госорганы не привели к решению вопроса.

В связи с поступившими сведениями председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю саратовского следственного управления Дмитрию Костину доложить о результатах проверки и принятых мерах. Исполнение поручения и ход расследования контролирует центральный аппарата ведомства.

Нина Шевченко