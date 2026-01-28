Музыкант Михайловского театра провел ночь в полиции после дебоша в ресторане

Вечером 27 января концертмейстер группы ударных инструментов симфонического оркестра Михайловского театра оказался в полиции после дебоша в ресторане Cristal на Синопской набережной, сообщает «Фонтанка». После ужина музыкант отказался оплачивать счет.

В ходе разговора с менеджером он повел себя агрессивно: разбил посуду и вступил в драку с охранником заведения. На место были вызваны сотрудники Росгвардии, которые доставили дебошира в отдел полиции, где он провел ночь.

Утром его отпустили с протоколом о мелком хулиганстве, после чего музыкант отправился на работу в театр. Руководство ресторана пока воздерживается от комментариев.

Это не первый подобный случай с участием концертмейстера. В 2018 году его уже задерживали в районе Сенной площади из-за конфликта с полицией из-за отсутствия документов на велосипед. Тогда суд освободил его от ответственности, признав нарушение малозначительным.

