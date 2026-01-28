Золотой нестандарт

Золото впервые пробило отметку в $5,3 тыс. за унцию. Нового максимума цены достигли к полудню 28 января, тогда котировки подскочили почти на 4,5%. Но спустя время скорректировались. Золото растет на фоне падения курса доллара США. Ранее стоимость американской валюты достигла минимума за последние четыре года. C начала января золото подорожало уже на 20%.

Как долго сохранится тренд? И стоит ли сейчас вкладываться в золото? Аналитик группы компаний «МонетаИнвест» Роман Отливанчик отмечает, что из-за геополитической напряженности драгметалл остается главным безопасным активом: «Капитал выходит из долговых бумаг. Старые договоренности во всем мире разрываются, оспариваются. В первую очередь, со стороны США. У них вышла новая Стратегия безопасности, которая уже по-другому выстраивает весь мир. Так что старая монетарная система уходит, появляется новая. Пока она не сформировалась, и золото является транзитным активом во время этого процесса. Поэтому его все активно набирают. Сейчас вышли прогнозы London Bullion Market Association, в которых названы уровни и $6 тыс., и $7 тыс. за унцию на этот год. Если взять прогнозы Bank of America, то там считают, что $6 тыс. золото достигнет уже к весне этого года.

Что касается инвестиций в него, то если мы говорим про граждан, у которых на депозитах 1-2 млн руб., то им в эту игру очень опасно играть. Здесь речь идет о том, что у крупных держателей наличности нет выбора, кроме как что-то покупать, чтобы с транзитом идти в новую монетарную систему. Что там будет: цифровые деньги, юань, или доллар останется, никто не может сказать. Сложная ситуация. У кого много денег, те сбрасывают все, что у них сейчас есть, и из сейфов выгребают все».

Тем временем россияне стали чаще пытаться вывезти золото контрабандой. Как рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе, в 2025-м было возбуждено около двух десятков уголовных и административных дел, вдвое больше, чем в 2024-м. Но драгметалла на самом деле вывезли гораздо больше, считает руководитель таможенной практики адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Денис Руденко. По его словам, дело в том, что факт контрабанды очень сложно доказать: «В настоящее время товары, которые перевозятся физическими лицами для личного пользования, налогом не облагаются, и таможенная пошлина в данном случае не взимается. Относительно ювелирных изделий существует отдельный порядок так же, как и в отношении золота.

Если гражданин вывозит слитки за границу и указывает, что они необходимы ему для личного пользования, то пошлинами это золото не облагается. Если драгметалл предполагается для коммерческого использования как инвестиционный продукт, то, конечно, необходимо платить за него таможенные платежи. Но, как правило, россияне вывозят золото, указывая его "для личного пользования". Наверняка именно поэтому сейчас правительство хочет ограничить ценз в граммах вывоза драгметалла. Потому что перепроверить в дальнейшем цели и задачи вывоза такого актива за границей очень тяжело».

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что россияне стали вывозить за границу слишком много золота «в карманах». При этом за контрабанду драгметалла на сумму более 1 млн руб. грозит до 12 лет лишения свободы.

