Продажи по ДДУ в Ярославле выросли на 23%

Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Ярославле по итогам 2025 года достигло 3,8 тыс., что на 23% превышает показатели 2024 года. Такие данные «Ъ-Ярославль» представили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Средняя цена кв. м в сделках выросла на 13% — с 96 до 109 тыс. руб. Средний бюджет покупки увеличился на 10% — с 4,8 до 5,3 млн руб., что отчасти связано с трендом на снижение средней площади квартиры с 49,8 до 48,5 кв м. В центре отметили, что динамика рынка новостроек города опережает среднероссийские показатели.

«Рост был обеспечен как активными продажами федерального девелопера в регионе, так и запуском новых проектов от местных застройщиков во втором полугодии 2025 года»,— отметила руководитель центра Ольга Клещеева.

По данным платформы «Авито Недвижимость», средняя цена предложения в декабре 2025 года достигла 111 тыс. руб. за кв. м, что на 9% выше, чем в декабре 2024 года.

Алла Чижова