Ижевчанина обвинили в избиении местного жителя и разграблении его квартиры

Полицейские задержали 22-летнего ижевчанина по подозрению в разбойном нападении на местного жителя с последующим разграблением его квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам потерпевшего, ночью он возвращался домой в пьяном состоянии и около подъезда на улице Удмуртской к нему подошел незнакомый человек. Во время конфликта фигурант избил пострадавшего, забрал его мобильный телефон и, угрожая убийством, завел в подъезд, где потребовал открыть дверь в квартиру. В помещении он продолжил наносить потерпевшему побои, после чего забрал телевизор и скрылся.

Сотрудники МВД установили личность подозреваемого, он был задержан. На него возбуждены два уголовных дела о разбое — с применением насилия и проникновении в жилище (ч. 1 и ч. 3 ст. 162 УК соответственно). За данное преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Владислав Галичанин