Житель Тольятти пытался вывезти за границу военную продукцию

Житель Тольятти Илья Шарафан пытался вывезти за границу продукцию военного назначения. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тольятттинец собирался передать через курьерскую службу 100 коробчатых магазинов к автомату Калашникова «АК-74М». В отношении Ильи Шарафана было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду материалов и оборудования, используемых при создании вооружения.

Автозаводским районным судом города Тольятти мужчина был признан виновным в совершении преступления и приговорен к штрафу в размере 200 тыс. руб. 28 января 2026 года Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор первой инстанции без изменений.

Андрей Сазонов