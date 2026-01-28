«Таврия» из Крыма в Петербург задерживаются из-за ночного закрытия Крымского моста

Из-за перекрытия Крмыского моста ночью 28 января задерживается один поезд «Таврия», следовавший в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Состав №078 Симферополь — Петербург, отправлением 27 января, задерживается на четыре часа, уточняется в сообщении.

Движение было временно перекрыто в 0:12, заявили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. О точном времени открытия движения по железной дороге не сообщалось, для авто мост открыли в 7:32, следует из публикации в официальном Telegram-канале переправы.

Ограничения привели к задержке до пяти с половиной часов семи поездов, шедших в сторону полуострова и пяти, следовавших из Крыма. Пассажиров составов, задержавшихся более, чем на четыре часа обеспечили питанием и водой. В числе прочих, из графика выбились поезда №8 Петербург – Севастополь и №77 Симферополь – Санкт-Петербург. Эти составы уже прибыли в пункты назначения.

Артемий Чулков