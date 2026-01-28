Нижегородцам запретили парковать самокаты на тротуарах и газонах

Дума Нижнего Новгорода 28 января одобрила внесение изменений в правила благоустройства на территории муниципалитета. Депутаты официально внесли в эти правила термины «газон» и «озелененные территории».

В думе считают, что эти изменения позволят сотрудникам контрольных органов однозначно трактовать нарушения правил парковки транспорта на озелененных территориях и газонах.

Также в правилах термин «автотранспортное средство» заменили на «транспортное средство». Это позволит штрафовать не только водителей автомобилей, припаркованных на тротуарах и газонах. Теперь ответственность будет распространяться и на водителей электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и других средств индивидуальной мобильности.

Андрей Репин