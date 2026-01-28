Траты татарстанцев по «Пушкинской карте» в 2026 году могут достичь 1 млрд рублей

В 2026 году расходы жителей Татарстана по программе «Пушкинская карта» могут составить от 700 млн до 1 млрд руб. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на управляющего ВТБ в республике, вице-президента Марьям Давлетшину.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным министерства культуры Татарстана, в 2025 году учреждения культуры республики в рамках программы реализовали 974 тыс. билетов на сумму более 469,3 млн руб. По общему объему финансирования Татарстан занял третье место среди регионов России.

В настоящее время по программе в Татарстане доступны 398 организаций культуры, включая 48 библиотек, 25 кинотеатров, 19 театров и 17 концертных площадок. Наибольший интерес у молодежи вызывают мероприятия дворцов культуры и клубов, затем следуют кинотеатры, театры, музеи и галереи, библиотеки, образовательные учреждения и концертные площадки.

Анна Кайдалова