Жители Пермского края в 2025 году стали лучше платить за газ

Просроченная задолженность населения Прикамья за газ перед «Газпром межрегионгаз Пермь» снизилась по итогам 2025 года на 5,6%, сообщает пресс-служба компании. Это уже не первый год, когда в Пермском крае наблюдается положительная динамика в платежной дисциплине. «Сегодня у нас более 826 тыс. абонентов. Еще один важный фактор, который позволил нам эффективно работать с таким количеством потребителей — развитие клиентского сервиса и цифровых ресурсов»,— отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов.

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Пермского края, является крупнейшим поставщиком газа в регионе.