Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Верхней Пышме спасатели ликвидировали открытое горение в пункте выдачи заказов

В Верхней Пышме (Свердловская область) сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в пункте выдачи заказов компании Ozon, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. К тушению были привлечены 33 специалиста и 8 единиц техники.

В пресс-службе Ozon «Ъ-Урал» сообщили, что пострадавших нет. «Мы находимся на связи с владельцем пункта выдачи. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание проводки. Сейчас на месте работают пожарные. Мы компенсируем стоимость испорченных товаров клиентам и продавцам»,— добавили в пресс-службе компании.

Василий Алексеев, Полина Бабинцева

Новости компаний Все