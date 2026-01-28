В Верхней Пышме спасатели ликвидировали открытое горение в пункте выдачи заказов

В Верхней Пышме (Свердловская область) сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в пункте выдачи заказов компании Ozon, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. К тушению были привлечены 33 специалиста и 8 единиц техники.

В пресс-службе Ozon «Ъ-Урал» сообщили, что пострадавших нет. «Мы находимся на связи с владельцем пункта выдачи. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание проводки. Сейчас на месте работают пожарные. Мы компенсируем стоимость испорченных товаров клиентам и продавцам»,— добавили в пресс-службе компании.

Василий Алексеев, Полина Бабинцева