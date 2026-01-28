В Самарской области прирост запасов строительного песка и камня превысил 6 млн кубометров

По итогам госэкспертизы запасов 2025 года в Самарской области прирост строительного песка составил 5,5 млн куб. м, строительного камня — порядка 1 млн куб. м. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

В министерстве уточняют, что учтены 236 месторождений ОПИ, минерально-сырьевая база надежно обеспечивает строительный комплекс и дорожную отрасль региона. Добыча стабильная: около 3 млн куб. м камня и 4 млн куб. м песка в год. Прирост запасов песка ежегодно превышает объем добычи. Наиболее значительный резерв — глинистое сырье, обеспеченность разведанными запасами превышает 100 лет.

Со 110,8 млн руб. в 2021 году до 200 млн руб. в 2024 году выросли поступления налогов на добычу полезных ископаемых в бюджет региона. До 2030 года министерство планирует провести полную инвентаризацию запасов в нераспределенном фонде недр для актуализации территориального баланса.

Руфия Кутляева