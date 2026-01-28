Коммунист Апостолевский дождался букета

На первом в наступившем году плановом заседании Законодательного собрания Ленобласти лидер фракции КПРФ Иван Апостолевский получил долгожданный букет от коллег по парламенту в связи с прошедшим днем рождения.

Фото: Законодательное Собрание ленобласти

Начиная церемонию поздравления депутатов, отметивших недавно дни рождения, спикер областного ЗакС Сергей Бебенин назвал имя и фамилию коммуниста и пошутив: «Без цветов» (с этой фразой до последнего времени спикер всегда поздравлял коммунистов, просто пожимая именинникам руку), засмеялся, а затем вручил увесистый букет роз довольному товарищу Апостолевскому.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», последние три года коммунисты не получали цветы на день рождения от коллег по парламенту после того, как весной 2022 года бывший руководитель фракции КПРФ Вадим Гришков (сложил полномочия депутата и руководителя фракции в связи с назначением исполняющим обязанности ректора НГУ им. П. Ф. Лесгафта в сентябре 2024 года) назвал странным то, что мужчины дарят цветы мужчинам.

В декабре прошлого года новый лидер фракции КПРФ Апостолевский обратился в совет областного парламента с просьбой возобновить вручение цветов коммунистам. Его просьба была удовлетворена.

Александра Тен