В Чувашии Канашская межрайонная прокуратура добилась признания брака, заключенного местной жительницей с участником специальной военной операции, фиктивным. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура Чувашии добилась признания брака погибшего участника СВО фиктивным

Прокуратура Чувашии добилась признания брака погибшего участника СВО фиктивным

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что местная жительница познакомилась с военным в день заключения им контракта на службу и в тот же день зарегистрировала с ним брак. Совместное хозяйство супруги не вели, вместе не проживали, с родственниками и друзьями военнослужащего женщина не была знакома, о его личной жизни не знала и во время нахождения мужчины в зоне СВО не поддерживала с ним общение.

Через несколько месяцев после заключения брака военнослужащий пропал без вести, а после был признан погибшим. Супруга заявила права на получение соответствующих социальных выплат.

После суда выплаты получили родственники погибшего. Прокуратура также инициировала проверку на признаки мошенничества.

