«Россети Урал» инвестирует в электросетевой комплекс Прикамья около 8,4 млрд рублей

И. о. директора пермского филиала «Россети Урал» Сергей Старков обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным вопросы, связанные с обеспечением надежности электроснабжения потребителей в регионе, выполнением инвестиционных планов энергетиков, участием электросетевой компании в реализации приоритетных проектов развития Прикамья. Как сообщает пресс-служба компании, в 2026 году инвестпрограмма «Россети Урал» по Пермскому краю составит примерно 8,4 млрд руб.

В прошлом году компания инвестировала в электросетевой комплекс более 6,6 млрд руб. Энергетики ввели 237 МВА трансформаторной мощности, построили и реконструировали более 610 км линий электропередачи 0,4–110 кВ. В течение года специалисты пермского филиала «Россети Урал» создали электросетевую инфраструктуру для онкологического центра в Камской долине, многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Обеспечено электроснабжение плавательного бассейна и ледовой арены «Красная машина» в микрорайоне Ива, детского реабилитационного центра. Выдана дополнительная мощность, необходимая для реконструкции стадиона «Юность». На ремонт и техобслуживание электросетевых объектов в Пермском крае было направлено 2,9 млрд руб.

На встрече стороны также обсудили исполнение нового законодательства о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО). Статус СТСО на территории Прикамье закреплен за компанией «Россети Урал». «Для реализации новых функций в пермском филиале “Россети Урал” проведена существенная работа по приемке энергообъектов у муниципалитетов и территориальных сетевых организаций (ТСО), утративших свой статус»,— отметили в компании.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что под управление ПАО «Россети Урал» также переходят сети, которые ранее обслуживались региональными предприятиями «Краевые электрические сети» (КЭС) и «Северные краевые электрические сети» (СКЭС). В январе компания сообщила о покупке принадлежавших ООО «Регионэнергосбыт» сетей в Добрянском и Краснокамском округах, а также о приеме во владение электросетевого имущества, принадлежащего Южно-Уральскому филиалу ООО «Газпром энерго».