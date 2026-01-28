В Набережных Челнах ликвидировали нарколабораторию

В ходе обыска в недостроенном доме, расположенном в дачном поселке Тукаевского района Татарстана, полицейские изъяли около 300 литров химических реактивов, лабораторное оборудование, использовавшееся для незаконного производства наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В августе 2025 года полицейские Набережных Челнов задержали троих местных жителей, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков. Двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж и разбой.

По данным полиции, они производили прекурсоры и наркотические средства. Согласно заключению экспертизы, изъятые реагенты содержали порядка 4 кг прекурсоров, пригодных для изготовления наркотического средства.

Анна Кайдалова