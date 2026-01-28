В Екатеринбурге введут второй трамвайный маршрут в Академический

Власти Екатеринбурга планируют направить второй трамвайный маршрут в Академический район. Такое заявление сделал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов в эфире портала E1.

Фото: Администрация Екатеринбурга

«Есть идея второго трамвайного маршрута. Я думаю, что эти изменения будут внесены»,— сказал господин Галямов.

По его словам, сейчас прорабатывают возможную трассировку маршрута. При этом количество вагонов на действующем маршруте сокращено, по словам вице-мэра, не будет.

«Все, что касается изменения маршрутов, — это тема взрывоопасная. Мы видим большой отклик людей, как только появляется какая-то информация об изменениях маршрутов»,— сказал господин Галямов.

При этом в городе есть большой запрос на изменение трассировки маршрутов общественного транспорта. В частности, как отметил Рустам Галямов, есть проблема дублирования маршрутов, в том числе — автобусных рейсов троллейбусными. Однако к изменениям планируют подходить постепенно и обсуждая их с людьми.

В Академический район Екатеринбурга сейчас ходит один трамвай — №1. О планах запустить второй трамвай до района власти города заявляли еще в 2023 году — тогда это обещали сделать к лету 2024 года.

Анна Капустина