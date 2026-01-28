После отравления людей водой в Костромской области возбуждено уголовное дело

У части жителей деревни Шолохово в Костромской области выявили острую инфекцию после ремонта водопровода. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В СКР уточнили, что в социальных сетях обнаружили информацию об инфекции почти у половины жителей деревни. Среди симптомов заболевания — высокая температура, диарея, тошнота, слабость, которые возникли после ремонта водопровода.

Роспотребнадзор начал собственное эпидрасследование по факту отравления. «Взяты пробы воды в школе, в детском саду, которые посещали дети, а также в домах населения. Также в школе и в детском саду взяты смывы и пробы продуктов, которыми питались дети»,— рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

В департаменте здравоохранения Костромской области сообщали агентству, что после выявления симптомов инфекции госпитализирован только один человек, остальные лечатся амбулаторно. По данным правоохранительных органов, всего заболели более десяти детей, а также взрослые.