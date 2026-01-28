Суд в Балакове изучит дело о взятке за контракт на поставку медицинских изделий

В Балакове завершено расследование дела против бывшего коммерческого директора компании, которая продает медицинские изделия. Его обвинили в крупной взятке (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

50 тыс. руб. предназначались за содействие в получении контракта

Фото: ИА «Общественное мнение»

Согласно следствию, 20 декабря 2020 года коммерческий директор перевел 50 тыс. руб. должностному лицу медицинского учреждения. Деньги предназначались за оказание содействия в заключении контрактов на поставку медицинской продукции и средств дезинфекции с его фирмой.

Противоправные действия были выявлены сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Балаковское». Следствие собрало доказательства, подтверждающие вину обвиняемого. Областная прокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение и направило уголовное дело в Балаковский районный суд.

В отношении должностного лица, получившего взятку, уже вынесен обвинительный приговор. Его приговорили к штрафу.

Нина Шевченко