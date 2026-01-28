«Chud Thai выдвинут на включение в список ЮНЕСКО»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о выставке в шопинг-центре в Бангкоке, посвященной историческому значению и современной интерпретации костюма Chud Thai.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В январе в одном из главных шопинг-центров Бангкока — Iconsiam — открылась небольшая, но очень интересная выставка, посвященная традиционному тайскому костюму. Она называется Project for Enhancing the Global Potential of Applied Thai Culture — это не ностальгический показ про прошлое, а попытка объяснить, как исторический костюм работает сегодня и может быть интегрирован в современную моду.

Экспозиция выстроена достаточно академично: на стендах подробно объясняется, что такое Chud Thai — национальный тайский костюм, чем он отличается от традиционной одежды других стран, как формировались женские и мужские силуэты, какие существуют канонические формы и как они носились. Отдельно подчеркивается роль королевы Сирикит: именно для ее официальных зарубежных визитов в середине XX века тайский костюм был адаптирован и представлен миру как национальный символ — элегантный, сдержанный, выполненный из тайского шелка. Приурочена выставка и к тому, что Chud Thai уже был включен в национальный список нематериального культурного наследия Таиланда и выдвинут на включение в список ЮНЕСКО.

И это только начало. Как подчеркивает куратор проекта, дизайнер Вишаравиш Акарасантисук, при поддержке Министерства культуры Таиланда выставка задумывается как международное турне. Среди уже подтвержденных направлений — Япония, а ключевой, по-настоящему серьезный шаг намечен на май этого года: выставка, посвященная традиционному тайскому костюму и современной тайской моде, откроется в Музее декоративных искусств парижского Лувра.

Анна Минакова