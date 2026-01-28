Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о преимуществах Private Sales как для покупателей, так и для аукционных домов.

На международном арт-рынке давно известен феномен «частных продаж» (Private Sales), они стали неотъемлемой частью крупных аукционных домов искусства. Помимо публичных аукционов, Sotheby’s и Christie’s, к примеру, создали каналы для частных сделок, которые постепенно стали ключевыми элементами их бизнес-моделей. Обеспечивая абсолютную внезапность, контроль над расписанием и гибкие переговоры, частные продажи соответствуют ожиданиям клиентов, стремящихся к конфиденциальности и контролю, особенно в отношении произведений искусства высокого уровня.

Последние тенденции подтверждают растущую привлекательность этого канала продаж. В 2024 году Sotheby’s зафиксировал рост частных продаж на 17%, а Christie’s — даже на 41%. Этот канал, который сейчас генерирует почти четверть общего дохода Christie’s от продаж искусства, явно становится ключевым столпом деятельности крупных аукционных домов. По своей сути сделки в этой области остаются в значительной степени незаметными. Хотя аукционные дома иногда публикуют общие объемы или агрегированные индикаторы, цены трансакций остаются конфиденциальными (по просьбе сторон), что подчеркивает привлекательность и уникальность этого канала.

Эксперты сайта Artprice встречались с Адриеном Мейером, глобальным руководителем отдела частных продаж и сопредседателем отдела импрессионизма и современного искусства Christie’s. Вот что он рассказал: «С коммерческой точки зрения наша цель — гарантировать продавцу лучшую возможную цену, цену, которую покупатель может быть готов заплатить по множеству причин, таких как недавнее появление произведения искусства на рынке, усмотрение сделки, эксклюзивный и немедленный доступ». Это очень быстрый процесс, поскольку 82% работ, проданных в частных продажах, находят покупателя менее чем за 50 дней.

Мейер объясняет: продавцы сначала могут попытаться получить стабильную и немедленную цену через частную продажу, а если это не сработает, перейти к аукциону с более привлекательной оценкой. Таким образом, оба метода естественно взаимодополняют друг друга. Сейчас оборот сегмента частных продаж составляет $1,5 млрд.

Дмитрий Буткевич