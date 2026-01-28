В Березниках увеличили выплаты за привлечение контрактников на СВО

В Березниках увеличили размер выплат гражданам за содействие в заключении контракта для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Размер выплаты зависит от места регистрации привлеченного контрактника: 200 тыс. руб.— если человек зарегистрирован в Пермском крае или не имеет регистрации; 250 тыс. руб.— если призывник из другого субъекта РФ, является иностранцем или лицом без гражданства. Ранее эти выплаты составляли 50 и 100 тыс. руб. соответственно.