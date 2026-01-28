Простые телефоны обретут статусность

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как постоянное нахождение «на связи» влияет на людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

За последние годы общество приблизилось к консенсусу о том, что смартфоны делают нашу жизнь еще глупее. Так что неудивительно, что интерес к низкотехнологичным устройствам растет, говорится в прогнозах The New York Times на 2026-й. Интернет-пользователи признаются, что устали от недуга под названием brain rotting, когда будто перестаешь соображать после просмотра потока бессмысленных видеороликов. Многим становится трудно дочитать книгу или даже дослушать песню.

В качестве альтернативы смартфонам на рынке уже появляются специальные устройства, например light phone, который звонит, показывает сообщения и карты, помогает управлять платежами. На этом все. С одной стороны, это решает проблему. С другой — становится специфической нишей рынка, причем вовсе не массовой. Так называемые тупые телефоны могут стать маркерами класса и статуса.

В ближайшем будущем будет все более актуальным вопрос: кто может себе позволить быть менее доступным? Не каждый студент или офисный работник может себе позволить удалить приложения такси или видеозвонков, но представители отдельных профессий и люди определенного статуса уже смогут хотя бы время от времени переходить в режим «недоступен». И не исключено, что это станет такой же частью новой реальности, как когда-то готовность быть всегда на связи.

Яна Лубнина