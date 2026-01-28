Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, во сколько обойдется квартира в центре Москвы и какие варианты предлагают застройщики.

Стоимость квадратного метра в строящихся элитных домах, расположенных в пределах Бульварного кольца, почти на треть выше, чем в тех, что возводятся за его пределами, но внутри Садового. По данным экспертов компаний R4S и CORE.XP, средневзвешенная стоимость «квадрата» в проектах между Садовым и Бульварным кольцами составляет 2 ,3 млн руб. А в домах, расположенных внутри Бульварного кольца, этот показатель на 30% выше и достигает отметки в 3 млн руб.

Не менее показательна и зависимость масштабов лотов от расположения. В проектах делюкс-класса в пределах Бульварного кольца площадь квартир в среднем составляет около 165 кв. м, что почти на 45% больше, чем в домах, строящихся между Садовым и Бульварным. Здесь показатель — в пределах 115 кв. м.

В делюкс-сегменте на первом месте всегда остается локация: престижный адрес — это редкий ресурс, который формирует высокий спрос и дефицит, отмечают эксперты. Если для проекта также характерны высокое качество строительства и отделки и строгое соблюдение сроков, то он становится востребованным, а лоты в нем имеют все шансы стать трофейной недвижимостью. Помимо этого, статусная локация открывает доступ к элитной инфраструктуре: от культурных объектов мирового уровня и изысканных ресторанов до люксовых бутиков и премиальных услуг — главные точки притяжения в пешей доступности. Вся эта совокупность факторов в итоге отражается на стоимости квадратного метра.

Светлана Бардина