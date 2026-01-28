«Кристиан Нельсон предложил покупателям две сладости по цене одной»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как было придумано новое лакомство и его название.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

Кристиан Нельсон был вторым из десяти детей в семье датского эмигранта, державшего лучшую молочную ферму в Миннесоте. Попробовав себя в качестве пожарного, учителя и военного, он вернулся к семейной традиции, занявшись производством мороженого. Правда, удачливость отца в делах не унаследовал: предлагать мороженое жителям Айовы зимой было все равно что продавать эскимосам снег. Поэтому Нельсон решил предложить покупателям две сладости по цене одной. Сложнее всего было облить мороженое глазурью, не растопив. Эту проблему Нельсон решил, добавив в шоколад какао-масло. Но еще сложнее оказалось запатентовать оригинальное изобретение: для этого пришлось даже взять в компаньоны юриста Рассела Стовера. Тот придумал новинке название Eskimo Pie, «эскимосский пирожок», а 24 января 1922 года оформил на него патент. Теперь эту дату мир отмечает как День эскимо и, заметьте, не мерзнет.

Павел Шинский