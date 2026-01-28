Чистая «побочка»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях модели Z60 Ultra Roller Complete.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: trouver-tech Фото: trouver-tech

Рынок роботов-пылесосов переживает бум. По данным Business Research Insights, среднегодовой темп роста в ближайшее десятилетие будет на уровне 15,3%. По информации аналитиков, людей привлекает производительность устройств, удобство использования и расширенные функции вроде навигации на базе искусственного интеллекта, а также автоматические графики уборки. Также один из важных драйверов продаж, который наметился еще пару лет назад, это наличие влажной уборки.

Модель бренда Trouver Z60 Ultra Roller Complete, которую я недавно протестировал, как раз снабжена такой функцией. Но заметным этот пылесос делает иная особенность — роликовая швабра (моп), которая умеет выдвигаться вбок на 4 см для уборки вдоль плинтуса и стен. На официальном российском рынке такая опция есть только у Trouver и Dreame, а она заметно повышает качество уборки.

Аппарат довольно быстро, минут за пять, составил карту квартиры площадью 94 кв. м благодаря LiDAR, TOF-камере и лазерным сенсорам. Сделал это тихо и осторожно, как ниндзя, минуя провода, игрушки и предметы мебели. Побеспокоил только пса, когда забрался в его пристанище, перевалившись через порог ванной. Да, Z60 Ultra Roller Complete умеет перешагивать препятствия высотой до 8 см. А вот башенку LiDAR, напротив, способен спрятать, чтобы проехать под шкаф, диван и другие объекты интерьера. Тут ограничение по высоте — 9,6 см. У меня там, где хотелось бы убраться, не смог проехать, не влез.

Мощность всасывания составляет 28 000 Па, что хороший, но не лучший показатель. Роликовая швабра промывается горячей водой прямо во время уборки, так что грязной водой полы не натираются. Она собирается в отдельный резервуар и сливается в емкость на 3,5 л на базе. Там же происходит очистка пылесоса. Полной автономности хватит на 100 дней без участия человека, заверяет вендор.

Ковровые покрытия слабо дружат с роботами-пылесосами с функцией влажной уборки из-за риска лишнего намокания. Разработчики Trouver решили этот вопрос с помощью механизма, который автоматически приподнимает влажный ролик и закрывает его при въезде на ковры. За распознавание типа ландшафта отвечает встроенный ИИ, который идентифицирует свыше 200 типов препятствий. Отдельно выделю довольно редкую и полезную опцию, которая встречается в мобильной, компьютерной технике и электромашинах. Речь об ограничении максимального уровня заряда аккумулятора (например, до 80%). Это бережет батарею, продлевая срок ее службы.

Александр Леви