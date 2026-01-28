Песков призвал ориентироваться на данные Минобороны о потерях в зоне СВО

За предоставление каких-либо данных о потерях в зоне спецоперации на Украине ответственно только Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Именно министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции. Они, и только они»,— сказал господин Песков на брифинге.

Так представитель президента прокомментировал вопрос журналистов о том, знакомы ли в Кремле с докладом Центра стратегических и международных исследований США о потерях России на СВО (нежелательная в РФ организация). Дмитрий Песков также усомнился, что следует доверять подобным публикациям и «расценивать как достоверную информацию».