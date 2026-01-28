Умер один из конструкторов танка Т-90 Николай Молодняков

В возрасте 88 лет скончался конструктор бронетанковой техники, один из создателей Т-90 Николай Молодняков, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Николай Молодняков родился 19 августа 1937 года в поселке Семеновский (ныне Нижегородская область). В 1959-м он окончил Челябинский политехнический институт.

Господин Молодняков проработал на Уралвагонзаводе и в Уральском КБ транспортного машиностроения 66 лет, начав карьеру инженером-исследователем и дойдя до должности заместителя главного конструктора. Он внес значительный вклад в разработку, серийное производство и модернизацию танков Т-72 и Т-90. «Испытания танков Т-72С и Т-90С во многих странах под его руководством всегда проходили успешно. Это во многом способствовало подписанию контрактов на поставку и лицензионное производство техники»,— добавили в пресс-службе концерна.

Конструктор также стал автором более 135 научных работ, преподавал в Нижнетагильском машиностроительном техникуме (1962–1970).

За выдающиеся достижения в области науки и техники он был удостоен ряда наград, включая орден «Знак Почета» (1974), нагрудные знаки «Изобретатель СССР» (1980), «За создание бронетанкового вооружения и техники» (2001) и медаль «За достижения в науке и технике им. Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова» (2012).

Николай Молодняков был членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук (2002), заслуженным конструктором РФ (2011) и почетным профессором Южно-Уральского государственного университета (2007).

«Его вклад в создание отечественной бронетехники невозможно переоценить. Светлая память о Николае Александровиче Молоднякове навсегда останется в сердцах коллег, родных и близких и в истории отечественного танкостроения»,- заключили на «Уралвагонзаводе».

Полина Бабинцева