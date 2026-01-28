Прокуратура выявила нарушения в работе оператора котельной в поселке Теплая Гора

Прокуратура Горнозаводского округа выявила нарушения законодательства о промышленной безопасности в работе МКП «Тепловод» — оператора котельной в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

22 января 2026 года в поселке Теплая Гора вышел из строя один из двух котлов местной котельной. Это привело к перебоям с отоплением в жилых домах поселка. Температура в жилых домах находилась в пределах от 17,4 до 19,9°C.

В ходе проверки прокуратура также установила факты несоблюдения требований законодательства о теплоснабжении и водоснабжении, что повлекло нарушение прав жителей поселков Теплая Гора и Пашия на получение качественных коммунальных услуг.

По результатам проведенных проверок директору МКП «Тепловод» внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения, произвести потребителям перерасчет платы на некачественные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Кроме того, в отношении руководителя организации возбуждены дела об административных правонарушениях.