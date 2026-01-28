В Орске суд назначил наказание главному бухгалтеру школы за хищение свыше 6,6 млн рублей

Суд признал виновной главного бухгалтера школы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия и суда, подсудимая с августа 2022 года по декабрь 2024 года вносила заведомо ложные сведения в реестр начисляемой сотрудникам образовательного учреждения зарплаты, завышая сумму своего заработка. Таким образом ей удалось похитить свыше 6,6 млн руб.

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба.

