В Челябинской области создали учреждение для выплаты социальных пособий

В Челябинской области создали областное государственное казенное учреждение «Выплатной центр системы социальной защиты населения». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Новая структура будет оказывать государственные услуги по предоставлению мер социальной поддержки, а также социальной помощи и обслуживания населения. Учредителем центра назначено министерство социальных отношений региона. Максимально в учреждении в штате могут работать 103 человека. За январь ведомству необходимо подготовить и согласовать устав центра. В феврале планируется зарегистрировать ОГКУ и открыть его лицевой счет в министерстве финансов области.

Виталина Ярховска