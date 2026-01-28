Генпрокуратура подала иск к владельцу цементных заводов в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск заместителя генпрокурора РФ к АО «Актуальные инвестиции», владельцу ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», материалы размещены в картотеке суда. В качестве ответчиков также привлекаются кипрские компании «Нортокс Инвестменс Лимитед» и «Чевре Инвестментс Лимитед».

Третьими лицами в процессе выступают оба предприятия и управляющая компания АО «Газметаллпроект». Суть исковых требований в материалах суда не приводится. Сразу после подачи иска Генпрокуратура инициировала арест спорных активов. Дата первого слушания пока не назначена. ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод» являются крупными участниками российского рынка стройматериалов.

Анна Перова, Краснодар