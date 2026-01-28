Бывший завод Volkswagen в Калуге потушили

Пожар, вспыхнувший на площадке российской компании AGR Automotive Group («АГР»; бывший завод Volkswagen) в Калуге, удалось ликвидировать. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Господин Шапша подтвердил, что при ЧП обошлось без пострадавших. Как уточняли в региональном ГУ МЧС, сотрудники предприятия из здания эвакуированы. Производственный процесс не нарушен.

В прокуратуре Калужской области говорили, что очагом возгорания стало складское помещение. По информации Telegram-канала Mash, на заводе загорелся пластик, после чего огонь перекинулся на пенопласт, используемый для внутренней облицовки помещений. Точные причины ЧП пока не установлены.

Автозавод «АГР» находится в технопарке «Грабцево» в Калуге. Сейчас там производят автомобили Chery и Tenet.