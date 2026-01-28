Нижегородский завод «Декор» задолжал сотрудникам более 10 млн рублей
Государственная трудовая инспекция выдала предостережение ООО «Завод легких конструкций "Декор"» (Бор, Нижегородская область, производитель сэндвич-панелей) за допущение задолженности по заработной плате. По данным инспекции, информация о долгах появилась после многочисленных обращений сотрудников предприятия.
Общая сумма задолженности превысила 10 млн руб. На предприятии работает 698 человек.
Трудовая инспекция возбудила дело об административном правонарушении.