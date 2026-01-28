29 января в Перми начнутся ремонтные работы трамвайной линии на Сибирской улице

С завтрашнего дня будет закрыто трамвайное движение на Сибирской улице в связи с реконструкцией, сообщает департамент транспорта города Перми. На время ремонта трамвайный маршрут №8 будет перенаправлен в объезд по улицам Куйбышева и Революции. В рамках реконструкции трамвайной линии на Сибирской заменят основание путей, рельсошпальную решетку и обновят контактную сеть. При укладке путей будут использоваться бетонные шпалы и новый тип креплений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

«Это продлит срок службы трамвайного пути, а использование резиновых прокладок, шумопоглощающих матов и сварка стыков обеспечит плавность хода и снизит шум от движения вагонов»,— говорится в сообщении. Работы синхронизированы с реконструкцией путей на улицах Чернышевского и Белинского. Это позволит полностью заменить трамвайный узел на площади Трудовой доблести. При реконструкции узла планируют использовать современные стрелочные переводы. Трамваи смогут проезжать их быстрее, чем раньше. Сроки окончания ремонта не сообщаются.

Проект реконструкции трамвайных путей на улице Сибирской реализуется в рамках трехстороннего соглашения между инвестором, администрацией Перми и правительством Пермского края. В настоящее время уже запущено движение по обновленным участкам трамвайных путей на улицах Мира, Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева, а также поставлено 44 новых трамвая.

Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года с ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерней структурой холдинга «Мовиста Регионы». Всего планировалось отремонтировать 34,7 км трамвайных путей.